"Парамилитарный джокер". Политолог объяснил, зачем Авакову нужна "Национальная дружина"

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал создание "Национальных дружин" в Украине.

Во время чата в "Главреде" он заявил, что экс-командир полка "Азов" и внефракционный народный депутат Андрей Билецкий очень удачно выбрал время для реализации своего проекта.

Политолог считает, что "Билецкого меньше всего заботило создание отвлекающей картинки для РФ".

"Его больше заботит то, как реализовать свой политический проект. Время было выбрано удачно. Эти действия попадают в ту логику формирования парамилитарных структур, усиления их влияния в политической жизни Украины", — заявил эксперт.

По его мнению, когда власть не может разрешать конфликты по правилам игры, тогда возникает запрос на силу.

"Это симптоматика болезни нашей страны, потому что когда невозможно разрешать конфликты в рамках существующих государственных институтов и тех правил игры, которые имеются, то возникает запрос на силы, которые заполняют вакуум власти. Вот такие действия в том числе являются проявлением этой тенденции", — отмечает он.

Кроме того, говорит Романенко, "мы должны понимать, что за Билецким маячит фигура Авакова, а Аваков, как я его назвал в докладе, является "парамилитарным джокером". Влияние на такие структуры определяет его положение в общем балансе политических фигур в Украине. И, очевидно, что не зависимо от того, какой будет итог парламентских и президентских выборов в 2019 году, наличие таких силовых инструментов будет заставлять остальных игроков считаться с Аваковым".

Ранее Аваков рассказал, зачем в Украине появились "Национальные дружины.