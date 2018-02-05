"Наивысший цинизм". Политолог рассказал, почему Польша "боится" сильной Украины

В Польше исчерпаны резервы внутреннего экономического роста, а Украина становится фактором силы в Европе, заявил политический эксперт Владимир Цибулько.

"Вся паника польской элиты сводится к тому, что исчерпаны резервы внутреннего экономического роста. Украина крепнет на глазах, становится фактором силы в Европе, особенно военной силы. Соседство с сильной Украиной приводит к страху конкуренции со стороны польской элиты", — подчеркнул он в комментарии Politeka On-line.

По мнению политолога, формирование политики на исторической памяти — рискованное дело, ведь обиды из прошлого начнут появляться вновь.

"Мины из прошлого переносятся в будущее. Гуманитарные элиты обеих стран сошлись на формуле "прощаем и просим прощения". Этот акт состоялся, он не может быть многократным. Это напоминает ситуацию, когда спекулянты в современной Украине пытаются эксплуатировать гимн погибшим майдановцам в борьбе за политические интересы. Это наивысший цинизм", — добавил Цибулько.

Напомним, ранее эксперты поделились с "Главредом" своими оценками польского закона об Институте национальной памяти и рассказали, как принятие этого закона повлияет на дальнейшие украинско-польские отношения.