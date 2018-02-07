Скандал в Раде. Экс-"регионал" выхватил телефоны из рук журналистов: видео

Бывший нардеп от Партии регионов Александр Пономарев, ныне являющийся членом депутатской группы "Воля народа", в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у журналиста Ивана Марусенко.

Пономареву не понравилось, что журналисты снимали его эмоциональную беседу с нардепом Сергеем Соболевым ("Батькивщина"), который рассказал депутатам о схеме закупки машинного масла у компании Пономарева для войск, которое привело к поломке техники.

Журналист снимал на видео разговор двух депутатов в кулуарах Рады на повышенных тонах. Съемке препятствовала помощница Пономарева, пытаясь перекрыть обзор для объектива камеры, пишет "Цензор.НЕТ".

После этого разговора с Соболевым, Пономарев начал эмоционально обзывать журналистов "журналюгами" и стал обвинять журналистов, что они якобы подглядывают за частной беседой и в какой-то момент выхватил мобильный телефон из рук Марусенко.

Нардеп положил телефон себе в карман, заявив, что отдаст его, "когда выйдем на улицу и там поговорим". После настоятельных требований вернуть телефон Пономарев заявил, что вообще его не брал. Также Пономарев выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и также положил его себе в карман.

На замечания журналистов о том, что таким образом нардеп препятствует журналисткой деятельности, Пономарев начал обвинять журналистов в провокации, а также обратился к охране Рады с требованием выгнать журналистов из здания парламента.

Затем Пономарев забрал одежду в гардеробе и направился к выходу, игнорируя просьбы и требования журналистов вернуть телефоны. Также Пономарев угрожал журналисту: "Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон", — заявил журналистам Пономарев, пытаясь выхватить и третий мобильный телефон из рук журналиста.

В итоге, после пререканий с журналистами, Пономарев вынул из кармана оба телефона и вернул их журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что рассказавшие о тайном отпуске Порошенко на Мальдивах журналисты подверглись давлению.