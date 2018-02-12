В МИД резко высказались по "Минску": России нужна война в Украине

В Министерстве иностранных дел напомнили, что сегодня, 12 февраля, годовщина принятия Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которые Россия уже третий год продолжает игнорировать, так как ей нужна война в Украине.

Об этом написала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"12 февраля 2015 года принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (от 2014 года). Ни один пункт РФ не выполнила. России нужна война и дестабилизация Украины", – говорится в сообщении.

12.02.15-ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод(2014). Жодного пункту РФ не виконала.РФ потрібна війна і дестабілізація Укр — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 февраля 2018 г.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что между нашей страной и Российской Федерацией существуют фундаментальные разногласия по выполнению Минских соглашений по Донбассу.

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