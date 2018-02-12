Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили уже прибыл в Польшу.

Политика приняли на территорию страны, говорится на сайте польской пограничной службы.

По ее данным, "основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему пограничной службы".

"Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза (женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, у нее также есть гражданство Грузии — Ред.), запрос украинской стороны был воспринят положительно", — отметили в ведомстве.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора и соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе говорил, что бывшего чиновника в Киеве "задержал спецназ". По данным СМИ, задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 февраля — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что если экс-чиновнику откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. Позже политик заявил, что Госмиграционная служба приняла решение депортировать его в Польшу.

Реадмиссия — согласие страны на прием обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другого государства.