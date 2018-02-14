"Джигит, измученный барыгами". Саакашвили заметили в крупном европейском аэропорту

Лидер "Движения новых сил", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили после своего резонансного выдворения на чартерном самолете из Украины в Польшу, была замечен в аэропорту столицы Нидерландов - Амстердама.

Такую информацию на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"А Михо-то уже в Амстердаме! Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память.Обратите внимание на то, как тяжела для Михо разлука с Украиной. Видимо почти также тяжела, как разлука с Грузией […]. Михеил, держись там в Амстердаме! Не налегай ни на что лишнее. И не забудь, когда будешь включаться в эфиры украинских каналов, стереть довольную улыбку с лица, принять мученически-грозный вид. Вообщем, придерживайся легенды", - иронично прокомментировал фотографию Саакашвили в аэропорту Амстердама нардеп.

Напомним, ранее Саакашвили обвинил Порошенко в разрушении страны.