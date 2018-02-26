Эскалация на Донбассе. Ветеран АТО рассказал, как урезать аппетиты "кремлевского карлика"

Россия может прибегнуть к эскалации на Донбассе, но это будет зависеть от того, удастся ли мировому сообществу, в частности, американцам, более мощными санкциями урезать аппетиты Кремля и сделать эскалацию слишком дорогой.

Об этом заявил волонтер, ветеран АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай во время чата в "Главреде".

Он отметил, что новые антироссийские санкций уже не за горами.

"Об этом уже заявлено в Министерстве финансов США, Весь мир уже понял, что такое режим Путина после его действий в Украине, Сирии, вмешательства в политические процессы других стран, организации терактов и целых шпионских сетей на территории других государств. Поэтому сейчас стоит вопрос не просто выхода России из Украины или Сирии, а вообще полного демонтажа путинского режима. Какая реакция на эти действия будет в кремлевского карлика — не известно. На открытую войну со странами НАТО он не способен", — добавил Гай.

Напомним, ранее Гай рассказал, как Россия превращает Крым в гигантскую военную базу.