Стець прокомментировал сообщения о своем падении в обморок

Юрий Стець признался, что ему действительно стало плохо во время выступления на киевском форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления".

При этом Министр информационной политики Украины опроверг информацию о том, что на какое-то время потерял сознание.

"Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло. Для украинских СМИ никаких секретов о моей болезни не осталось. Позиция так называемых "российских СМИ" меня не интересует вообще", - цитирует министра сайт ведомства.

Он отметил, что всякий утверждающий, что Крым является украинским, рискует оказаться в российской тюрьме. Так Стець объяснил обращение в начале своего выступления к евродепутату Ребекке Хармс и послу США в Украине Мари Йованович.

"Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", — предупредил Стець, а затем внезапно начал задыхаться и поспешил покинуть трибуну. Не доходя до кулис, министр упал. Его вывели под руки.