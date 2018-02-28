Порошенко внес в Раду законопроект о национальной безопасности

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект под номером 8068 о национальной безопасности.

Документ размещен на сайте парламента Украины.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, законопроект важен для реформы сектора безопасности и является "существенным шагом" на пути Украины к НАТО.

В законопроекте дается определения таким терминам, как военный конфликт, вооруженный конфликт, национальная безопасность, угрозы национальной безопасности, национальные интересы, силы безопасности, силы обороны и пр. Также в нем закреплены правовые основы и принципы государственной политики в сфере нацбезопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членства в ЕС и в НАТО.

Как сообщалось ранее, в среду,28 февраля, Порошенко проведет пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".