"Горжусь тем, что взял 5 траншей МВФ". Ключевые тезисы пресс-конференции Порошенко

28 февраля 2018, 17:22

Глава государства рассказал о своей оценке отношений с Польшей, возврате Крыма и роли Виктора Медведчука в освобождении заложников.

Порошенко рассказал, что в украинском обществе хотят посеять атмосферу разочаровния и неверия.

В среду, 28 февраля в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал" прошла пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко.

Она была посвящена теме "Вызовы-2018". "Главред" выбрал ключевые тезисы из выступления главы государства и его ответов на вопросы представителей СМИ.

Об отдыхе на Мальдивах

"Границу пересекал по своему паспорту с соответствующей регистрацией у пограничников, оплачивал я и самолет и отель со своего банковского счета в украинском банке и в поданной декларации это указано – вы сможете в этом убедиться. На это не было потрачено ни одной копейки из украинского бюджета. Информация была сообщена публично и постфактум. Мой перелет был оформлен в соответствии с дейсвтующим законодательством. Если любой компетентный орган захочет проверить пограничников, он сможет найти всю соответствующую информацию.  "Жуляны" – частный аэропорт и мне неизвестно, что он строит отдельную дорожку для моих частных отпусков. И что касается отпусков: у президента Украины нет отпусков, так как он не может поручить выполнение своих обязанностей по Конституции никому".

О гуманитарной катастрофе в Украине

"Готов сказать, что мне удалось поменять за эти 3,5 года. И это непросто создать армию. Гуманитарная катастрофа 14 года, когда у нас было 15% падения ВВП. Когда у нас было 14% дефицита госбюджета, 50% инфляции, ноль золотовалютных резервов, у нас не было армии, парализованная банковская система, судебная система, нищенская зарплата, пустой казначейский счет. Но ключевая позиция, дорогая моя – мы должны вместе менять страну".

О президентском рейтинге 

"Не переживаю про рейтинги, и никогда не переживал. Ты либо заботишься о рейтингах, либо проводишь реформы. Я и моя команда меняем общество все эти четыре года. У нас все политики воюют против всех. Депрессия и неверие – то, что хотят посеять в украинском обществе".

О расследовании убийства Шеремета

"Я не Господь Бог, я не знаю кто убил Павла Шеремета. Но я встречался с родственниками Павла и сказал: покажите мне любого следователя, я и постараюсь ввести его в состав следовательской комиссии. Но я не следователь, я не могу повлиять на ход расследования, я могу только создать все условия для его проведения".

О натянутых отношениях с Польшей

"У нас динамично развивающиеся отношения с Польшей. Президент Польши Дуда приезжал в Харьков. Поверьте, нам не нужно, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чтить, а каких нет. Мы сами разберемся. И Польше не говорим, кого ей чтить. Мы убеждены, что практика запрета на въезд или запрета эксгумаций ошибочна, и [украино-польская ] комиссия должна решить все эти вопросы".

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О кораблях из Крыма

"Мы готовы принять корабли из Крыма, только вместе с Крымом! Это позиция моя и всего украинского общества".

О следующих президентских выборах 

"Я точно не собираюсь брать участие в парламентских выборах. Вопросы политических союзов - это вопрос очень важный для того, чтобы укрепить отношения правительства, коалиции, повысить эффективность рады и коалиции, но у меня есть один союзник – украинский народ. И политические партии сейчас для меня не актуальны. Вероятнее всего, я не будут выдвиженцем политической партии.

О кредитах МВФ 

"Горжусь тем, что я первый в истории Украины президент, который взял 5 траншей МВФ".

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О роли Медведчука в переговорах с "ЛДНР"

"В моем спике Медведчука не было. Медведчук член гуманитарной группы. Я готов сотрудничать с любым человеком, который вернет из плена хотя бы одного украинского заложника домой.  Мы использовали разные каналы коммуникаций: начиная с военных и заканчивая церковью. Я вынужден признать, что самым эффективным инструментом оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решения об освобождении принимает лично Путин. Не церковь, ни его proxy на Донбассе. Мы будем вести переговоры с любым, кто сможет вернуть наших ребят домой".

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Крым Польша МВФ Петр Порошенко Виктор Медведчук Павел Шеремет
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