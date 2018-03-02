Пресс-конференция беглого Януковича в Москве, онлайн-трансляция

В столице Российской Федерации Москве началась пресс-конференция беглого бывшего президента Виктора Януковича, которого в Украине обвиняют в государственной измене.

На мероприятии усилены меры безопасности, кортеж минимум из трех автомобилей и полицейского сопровождения прибыл в российское госагентство ТАСС, пишет УНИАН.

По его данным, проход в зал для пресс-конференций осуществляется после двойного досмотра — дважды нужно пройти через рамки металлодетекторов, охрана не пропускает журналистов с жидкостями.

"Освещать первую пресс-конференцию Януковича в Москве прибыли несколько десятков журналистов из РФ, Украины и других стран. Ранее пресс-конференции он давал в Ростове-на-Дону", — отметило украинское агентство.

РосСМИ писали, что беглец "расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями".

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в Россию, а потом попросил власти РФ ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям российской власти, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.