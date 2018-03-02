Эксперт рассказал, зачем в России "вызвали дух" беглого Януковича

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, что в Российской Федерации "дух" беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали для двух месседжей.

В РФ пресс-конференция экс-главы украинского государства была спиритической, говорится на странице эксперта в Facebook.

"... Янукович подтвердил нашу версию о том, что его письмо к Путину (президент РФ Владимир Путин — Ред.) — проблема для Кремля. Раньше — это было "просьба защитить людей от гражданской войны и сохранить территориальную целостность", теперь — "информирование Путина", — отметил автор.

По его словам, "дух Януковича" вызвали для двух месседжей:

1) Путин не виноват, Киев сам аннексировал и воюет с шахтерами;

2) Миротворцы на Донбассе нужны, боснизация Украины неизбежна.

Ранее сообщалось, что в столице России Москве прошла первая пресс-конференция Виктора Януковича. Напомним, он в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.