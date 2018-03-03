Посол США в Украине напомнила Путину, чей Крым

Посол США в Украине Мари Йованович перед выборами Президента Российской Федерации напомнила, что аннексированный Россией Крым — это часть Украины.

Об этом посол сказала в интервью телеканалу "Прямий".

Отвечая на вопрос, будут ли США признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму, которые состоятся 18 марта, и будут ли признавать Владимира Путина в качестве законного президента, напоминая о проведении выборов на полуострове, она сказала: "Я думаю, что мы не признаем президентские выборы в Крыму, как и не признали все предыдущие выборы РФ на полуострове".

"Поэтому, как мы знали с самого начала, мы верим и утверждаем, что Крым — это Украина", —заявила посол.

Напомним, Верховная Рада призвала не признавать результаты выборов президента РФ из-за того, что на выборах будут голосовать жители Крыма.