"Пожалуйста, и больше ничего не нужно": Порошенко назвал главное требование к Путину

Президент Украины Петр Порошенко в интервью авторитетному британскому изданию Financial Times озвучил главное требование к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Выдержки из публикации приводит пресс-служба Администрации президента.

"Мы здесь не агрессоры. Агрессор – Путин, который имеет свои войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска", – заявил глава государства.

По его словам, чтобы прекратиьь войну на Донбассе и вернуть Крым Украине, достаточно, чтобы президент России Владимир Путин вывел свои войска с территории Украины.

Порошенко также уверен, что, несмотря на российскую пропаганду, санкции против РФ работают.

"Нельзя быть президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции, которые являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда", – сказал Порошенко.

Напомним, сегодня, 6 марта, автомобиль из кортежа президента Украины сбил 88-летнего пенсионера в центре Киева.

Позднее у Порошенко прокомментировали ДТП с пенсионером. Глава государства поручил оказать пострадавшему необходимую помощь.