Бывшие послы США назвали ключевые реформы для Украины

Украине необходимо осуществить ряд критически важных реформ, считают бывшие послы и эксперты США из "Американской сети друзей" (Friends of Ukraine Network).

Соответствующее заявление инициативы Friends of Ukraine Network опубликовано на сайте негосударственной "Фундации Украина-США".

Отметим, что заявление подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты известных организаций.

"Мы (Friends of Ukraine Network, — ред.) аплодируем Украине за то, что она осуществила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить более крепко лидерство, больше усилий и преданности в борьбе с всеобъемлющей и давно существующей коррупцией в государственной и частной сферах", — говорится в заявлении.

Экс-послы и эксперты США отметили, что несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАЗК, их структура остается незавершенной, работе существующих органов оказывают препятствие, антикоррупционные активисты подвергаются несправедливости и преследованиям.

В своем заявлении "Американская Сеть Друзей Украины" призвала Верховную Раду и правительство Украины к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ; поддержке, а не подрыве работе НАБУ и САП; реформе НАЗК и обновлению его руководства, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль за проверкой состояния украинских должностных лиц; а также к отмене дискуссионных положений антикоррупционного закона, что требует от физических лиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе.

Кроме того, эксперты призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

Напомним, ранее Пайфер предупредил о возможном сокращении поддержки Украины.