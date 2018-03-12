Нардеп на Закарпатье "увидел псевдореспублику"

Народный депутат Юрий Береза заявил, что после Нового года был в Закарпатской области, объехал много сел, поселений и, к сожалению, "Украины там вообще не увидел".

В регионе "увидел псевдореспублику, все точно так же начиналось в Крыму (в 2014-м был захвачен Россией — Ред.)", рассказал он "Обозревателю".

Нардеп подчеркнул, что "Кремль продолжает подрывать нашу национальную безопасность не только на Донбассе, но и на Закарпатье".

"Намерение ввести миссию ОБСЕ на Закарпатье — полный бред! Пусть привыкают, пусть учат украинский язык!", — считает народный избранник.

По его словам, в области заигрывают с полукриминальными элитами. "Власть на местах не до конца и не в полной мере использует законные рычаги для упреждения подобных проявлений", — добавил собеседник.

"РФ посредством сил Венгрии, которые искусственно создают напряжение на Закарпатье с помощью языка, этнических групп и так далее, ведет гибридную войну против нас. Это стратегия Москвы — создать волнения на всех фронтах. То есть Кремль продолжает подрывать нашу национальную безопасность не только на Донбассе, но и на Закарпатье", — заявил он.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на чате в "Главреде" выразил мнение, что в Закарпатской области есть проявления так называемого мягкого сепаратизма. Потом глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль раскритиковал заявление чиновника.