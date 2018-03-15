"Запустить идиота". Журналист назвал цель российской спецоперации по возвращению Савченко в Украину

15 марта 2018, 16:58

Россияне отправили Надежду Савченко в Украину в надежде, что в парламенте она чудить не перестанет.

Надежду Савченко раскручивали намеренно

Когда Надежда Савченко находилась в руках ФСБ, в России поняли, что она является неадекватной и для того, чтобы это подчеркнуть, происходила намеренная раскрутка Савченко, считает бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

"Если это действительно была российская спецоперация, я бы назвал ее "Запустить идиота", — пишет он в Facebook.

Речинский отметил, что потом россияне отправили Савченко в Украину в надежде, что и в нашем парламенте она чудить не перестанет: "Таки не перестала. Уже в статусе нардепа и Героя Украины. И сейчас в Кремле ликуют наблюдая, как наша власть всерьез лепит из городской сумасшедшей Усаму бин Ладена".

Он считает, что это не в последнюю очередь происходит из-за страсти к самопиару руководителей МВД и СБУ и желания властей "делом Савченко" ударить по Юлии Тимошенко.

"А дальше будет еще смешней. Снимут неприкосновенность, будет следствие, потом суд, который будет для Савченко трибуной, на которой она сможет нести все что угодно и существенно поднять свой рейтинг. И, чего доброго, еще и стать политзаключенным. Со своей сектой. Ну не грабли? Тем более, что у Савченко есть железнобетонный аргумент в свою защиту. Если бы она действительно была российским шпионом и террористом — вернулась бы она в Украину? Из Европы было бы проще улететь в Россию. Вобщем, беда, когда ГПУ и СБУ руководят пиарщики", — добавил Речинский.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в УкраинеВнимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране. 

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СБУ МВД Надежда Савченко Святослав Речинский
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