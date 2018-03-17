Экс-глава внешней разведки рассказал о российских агентах влияния в Украине

Бывший глава внешней разведки Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Виктор Гвоздь считает, что сейчас в стране достаточно завербованных Россией агентов влияния, причем на всех уровнях.

Быть агентом — не значит давать подписку, что ты агент, это уже практика вчерашняя, рассказал эксперт в интервью "Сегодня".

"Их (завербованных РФ агентов влияния — Ред.) достаточно, причем на всех уровнях. По крайней мере, я так считаю", — отметил собеседник.

По словам эксперта, "мы это можем наблюдать". "Я имею в виду тех, кто работает в Верховной Раде, или в экономическом блоке... агент должен делать свою работу, причем, это может быть по разным причинам: финансовым, политическим, идеологическим, дискредитации", — добавил Гвоздь.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что в государстве "агенты Кремля" есть везде — в СМИ, во властных структурах, в правоохранительных органах, в людях, которые позиционируют себя как общественные деятели, в неправительственных общественных организациях.