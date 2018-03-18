Порошенко заявил о получении международных гарантий непризнания выборов в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил от международных лидеров заверения в том, что президентские выборы в России, проходящие в аннексированном Крыму, не будут призанны.

"И мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму", — цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Президентские выборы в России: онлайн-трансляция

Президент Украины отметил, что в последнее время были интенсивные международные контакты.

"И единственным Президентом, которого будет выбирать Крым, будет Президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", — добавил Порошенко.