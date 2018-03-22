Оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия — Луценко

Российская Федерация предоставила оружия для совершения терактов против высшего руководства Украины, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности.

"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", — заявил Луценко.

Ранее Луценко заявил о том, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.