Савченко и Рубана застали за необычным занятием в центре Киева, опубликованы фото

Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан уничтожали документы на набережной в Киеве 28 апреля прошлого года.

Инцидент произошел возле памятника основателям Киева. Савченко с Рубаном попали в поле зрения случайных свидетелей, которые находились в этом месте случайно. На тот момент они узнали только Савченко и сфотографировали ее, передает "Главком".

Случайных прохожих привлекла внимание не только депутат, но и то, чем она занималась с неизвестным для них на тот момент мужчиной. "Парочка жгла документы и растирала пепел", — рассказали свидетели.

После того, как в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать фотографии журналистам.

На фотографиях видно, как Савченко и Рубан сначала прогуливаются по парку, что-то обсуждают, а потом останавливаются и начинают жечь какие-то документы. После того, как бумаги были уничтожены, они действительно растерли пепел.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко показал видео, подтверждающее участие Савченко и Рубана в перевозке оружия с захваченной части Донбасса и обсуждении планов госпереворота.