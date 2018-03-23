"Не хочу тратить время". Савченко отказалась предоставлять образцы своей ДНК

Нардеп Надежда Савченко на суде отказалась предоставить следователям образцы своего голоса и биоматериалов для ДНК-экспертизы.

Со свойственной ей прямотой она заявила, что не хочет тратить свое время и предложила стороне обвинения брать образцы со стаканов, из которых она пила во воду во время судебного заседания, сообщает портал "Ліга".

По словам следователей, ДНК-экспертиза нужна для того, чтобы установить принадлежность Савченко фигурирующего в материалах дела мобильного телефона.

Напомним, ранее в ходе судебного заседания нардеп обматерила прокурора Александра Банника. ОН заявлял о том, что Надежде Савченко, подозреваемой в подготовке государственного переворота и организации терактов, грозит до 15 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.