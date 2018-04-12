Украина договорилась о безвизе с двумя южноамериканскими странами

Безвизовый режим с Украиной заключат две южноамериканские страны — Уругвай и Перу, заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Он начал турне по странам Латинской Америки. Во время встреч в Монтевидео (Уругвай) была достигнута договоренность о подписании соглашения о безвизовом режиме между Уругваем и Украиной. Формально данный документ еще не подписан, но договоренность к нему согласована с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, отметил Погорельцев.

"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения, Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", — пояснил он в комментарии "Европейской правде".

Сергей Погорельцев также сообщил, что в ближайшее время будет формализована договоренность о соглашении по безвизу с Перу. По словам дипломата, этот документ расширит перечень категорий граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Перу. Сейчас эта страна в одностороннем порядке позволяет безвизовый въезд украинцам, путешествующим с целью туризма, но не имеет такого разрешения для других категорий, в частности бизнес-путешественников.

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.