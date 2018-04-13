Вступление Украины в НАТО и ЕС - вполне реалистичные цели - замглавы генсека НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает вполне реалистичными целями для Украины вступление в НАТО и ЕС. Об этом она сказала во время 11-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Об этом говорится в сообщении на сайте форума.

"Не так уж идеалистически для Украины иметь евроатлантические стремления, желать вступить в Европейский Союз и НАТО. Я считаю, что это очень важные и реалистичные цели. Но я не буду скрывать от вас, что до того как вы будете готовы к вступлению в НАТО, придется выполнить очень тяжелую работу ", - подчеркнула она.

По словам Гетемюллер, в частности, Украине нужно реформировать оборонные институты, включая Министерство внутренних дел, и провести другие реформы.

Ежегодный международный мероприятие "Киевский Форум", основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе. Целью Форума является усиление сотрудничества в сфере безопасности между Европейским союзом и Черноморским регионом, повышение уровня осведомленности о развитии безопасности среди ключевых игроков, усиление роли независимых и неправительственных факторов в решении проблем безопасности в Европе.

Мероприятие проводится при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине, Фонда Маршала, Фонда Виктора Пинчука, Королевского института международных отношений "Chatham House" (Великобритания), и Регионального представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.