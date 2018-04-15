Украинцам объяснили, почему они имеют право лично убить Путина – и им за это ничего не будет

Любой гражданин Украины имеет право убить президента России Владимира Путина, заявил экс-нардеп, генерал-лейтенант Григорий Омельченко. И подчеркнул: сделать это имеет право лишь украинец.

По его словам, "с точки зрения международного права, законов ведения войны, национального законодательства и Конституции каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, а действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны"". "Но это касается только граждан Украины", – пояснил Омельченко "Обозревателю".

"Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права", – пояснил экс-нардеп.

Он напомнил, что за последние годы Путин отдал приказ на устранение нескольких десятков генералов. "Расследуя дела по уничтожению малайзийского самолета и польского "борта №1", я установил, что группой Путина были уничтожены 32 генерала, которые были соучастниками или свидетелями его преступлений", – заявил Омельченко.

К сожалению, пока что Путин не дал "ни малейшей возможности" Григорию Омельченко совершить это "законное" убийство, признался он.

Ранее экс-депутат Госдумы предупредил Украину о мести Путина. В России парад Победы под угрозой, считает Боровой.

А американский капитан сказал, что Путин сильно болен. Президент РФ в дальнейшем все больше и больше будет насиловать собственный народ, полагает Табах.