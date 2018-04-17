"Все закончится пшиком". В УПЦ МП оценили заявление Порошенко об автокефалии

В Украине автокефальная поместная церковь должна появиться на канонических началах, заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

"Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится", — написал он в Facebook.

По его мнению, "начинать такую работу нужно с УПЦ (т.е. Московского патриархата ред.), а не с ее сепаратными частями".

"Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку", — подчеркнул он.

Данилевич сообщил, что УПЦ МП выступает за преодоление разделения и за Единую Церковь.

Он добавил, что церковная тема выгодна для действующей власти, которая использует эту тему накануне выборов.

"Власть, которая, возможно, хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей то я не помню", — написал он.

По его словам, обсуждение президента с главами фракций вопроса о создании единой Украинской православной церкви не в его компетенции.

"Это звучит так же странно, если бы мы написали: "Митрополит Онуфрий собрал заседание Священного Синода УПЦ. Вопрос будет касаться вступления Украины в НАТО", — пояснил он и добавил, что невозможно решать судьбу церкви без самой церкви.

Отметим, что Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию. Об этом он написал в Facebook.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Отметим, что в соцсетях живо отреагировали на заявлении Порошенко по автокефалии.