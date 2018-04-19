"Я не виноват, что у радикалов вместо лица задница": озвучены новые подробности кровавой драки Линько и Мельничука

Внефракционный нардеп, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" и своему экс-коллеге по политической силе Дмитрию Линько.

Еще во время ток-шоу народные избранники были близки к драке в прямом эфире. По окончании передачи Мельничук ударил Дмитрия Линько возле сцены, а потом последовала драка уже на выходе из студии.

Линько пообещал сделать все, чтобы его обидчик ответил по закону. "Ну, а пока я домой — спать", — прокомментировал позже он свои дальнейшие действия.

"Это просто больной на голову человек. Ничего страшного, пройдет. Главное, чтобы таких людей не было в Верховной Раде", — добавил "радикал".

Избитого соратника Олега Ляшко медики осмотрели еще на месте.

Мельничук в свою очередь написал у себя в Facebook: "Линько сказав, что я сзади вдарил его в лицо... Я не виноват, что у радикалов вместо лица задница".

Напомним, в Мариинском парке столицы представители радикальной общественной организации "С14" сорвали церемонию возложения цветов к памятнику советскому военачальнику Николаю Ватутину, устроив драку с представителями Оппозиционного блока.