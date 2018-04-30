Фарион заявила, что "троянскую кобылу" Савченко нужно выслать в РФ в товарном вагоне: видео

Бывший депутат Верховной Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион не сомневается, что Надежда Савченко сотрудничает с Виктором Медведчуком, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

"Да какая она Надежда Савченко — она Надежда Медведчук… Это "троянская кобыла", загнанная в качестве "многоходовочки" в Украину, начиная с Майдана. На Майдане она поддерживала "Беркут". Если наше общество настолько наивно, что верило в те вышиваночки и маечки с тризубами, в которых она ходила, тогда это общество и дальше можно "разводить", - сказала экс-нардеп в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE".

По словам Фарион, большой проблемой для украинского общества является тот факт, что Савченко стала народным депутатом, и ее поддерживает часть населения.

"Важно то, что она стала политиком — это катастрофа. Важно то, что ее завели в парламент и часть общества поддерживает ее сегодня", — подчеркнула она.

Спикер заявила, что Савченко нужно отправить назад в Россию

"Я бы ее этапировала в товарном вагоне назад к Путину как большой подарок", — заключила Фарион.

Напомним, в рамках данного интервью Фарион заявила, что русскоязычные украинцы – это самая глобальная проблема страны. Экс-нардеп назвала таких людей "отступниками, предателями, ренегатами", а также "садомазохистами" и "гибридами".