Аваков заявил о готовности приступить к "шагам деоккупации Донбасса"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о результатах совещания с командирами на линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса.

"На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами относительно стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса — есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что российские военнослужащие в зоне конфликта на Донбассе применяют ослепляющее лазерное оружие против украинских пограничников и бойцов Нацгвардии.