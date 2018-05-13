Турчинов признался, сколько зарабатывает

В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заработал 52 тысячи гривен.

При этом его заместители получили куда более высокие зарплаты, отмечают "Украинские Новости" со ссылкой на ответ от СНБО на запрос журналистов.

В частности, должностной оклад Турчинова и надбавка за интенсивность труда составили по 18 тысяч гривен. Он также получил надбавку за выслугу лет (9 тысяч гривен) и надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн – по 3 тысячи 600 гривен.

При этом его первый зам Олег Гладковский в апреле заработал 71 тысячу 304 гривны, из них 40 тысяч гривен составила премия, а 11 тысяч – средства на командировки.

Апрельская зарплата первого зама Михаила Коваля составила 87 тысяч 337 гривен, из них 38 тысяч 4 гривны – это премия.

Зам главы СНБО Александр Литвиненко за апрель получил 81 тысячу гривен, из них 37 тысяч 500 гривен составила премия.

Ранее в НАПК признались, за какую сумму глава ведомства согласен бороться с коррупцией в Украине. С декабря 2016 года премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.