Медики-добровольцы могут покинуть зону ООС из-за бюрократии - Богомолец

21 мая 2018, 14:32

Необходимо немедленное утверждение порядка привлечения медиков-добровольцев к проведению ООС.

В зоне боевых действий в Донбассе сложилась критическая ситуация с оказанием медицинской помощи - через бюрократические барьеры медики-добровольцы могут покинуть зону проведения операции объединенных сил (ООС). Об этом заявила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"По состоянию на начало мая 2018 года, по официальной информации, в Луганской области на контролируемых Украины территориях укомплектованность учреждений здравоохранения медицинским персоналом составила менее 60% (укомплектованность стационаров составляет 58,1%, поликлинических учреждений - 56,49%). В Донецкой области ситуация еще хуже - укомплектованность составляет лишь 36%. И это неудивительно, ведь не все медики готовы работать в зоне боевых действий с риском для собственной жизни. Многие из них уехали из Донбасса с началом войны, а новые ехать туда не хотят. По сути, медицинским учреждениям прифронтовой зоны сложно оказывать полноценную медицинскую помощь гражданскому населению и быстро реагировать в случае обострения боевых действий ", - сообщила политик.

Она отметила, что для улучшения ситуации с предоставлением медицинских услуг на Донбассе нужно продолжать активно привлекать медиков-добровольцев, которые из-за бюрократии наоборот - могут оставить прифронтовую зону.

"На сегодняшний день существует только один проверенный и оперативный путь быстро улучшить ситуацию с оказанием медицинской помощи населению на подконтрольных территориях Донбасса - продолжать активно привлекать медиков-добровольцев, как это и происходило до последнего времени. Сотни из них сейчас еще работают в прифронтовых больницах, в медпунктах на КПВВ и в воинских частях, как, например, медики Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМШ) им. Николая Пирогова, ASAP, "Госпитальеры" и некоторые другие добровольческие медицинские группы и подразделения. Но медики сообщают, что сегодня возникла угроза того, что все они в ближайшее время могут покинуть зону проведения операции объединенных сил (ООС) или стать "медиками-партизанами". Причина - банально-бюрократическая ", - подчеркнула парламентарий.

Народный депутат рассказала, что без немедленного утверждения порядка привлечения медиков-добровольцев к проведению ООС, те из них, которые работают в прифронтовой зоне, постепенно оставлять Донбасс.

"Недавно Комитета ВР по вопросам здравоохранения с огромным трудом и с помощью давления общественности удалось заставить Минздрав наконец издать приказ о порядке командировки медиков-добровольцев в распоряжение Объединенного оперативного штаба ВСУ. Со своей стороны, военное руководство должно оперативно утвердить порядок привлечения таких медицинских работников - добровольцев к проведению ООС. Пока это не будет сделано, медики будут работать с риском для жизни в правовом вакууме. И если вдруг медик-доброволец подорвется на растяжке или в больницу, где он работает, прилетит снаряд, на него не будут распространяться социальные гарантии, предусмотренные Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", - подчеркнула глава профильного комитета ВР .

По словам Ольги Богомолец, медики-добровольцы, столкнувшись с этой проблемой, попросили посодействовать ее разрешению.

"Я сразу связалась с министром обороны Степаном Полтораком, который всегда идет навстречу в вопросах, связанных с взаимодействием с волонтерами, добровольцами и гражданским обществом. Он пообещал, что проблем со службой медиков-добровольцев на Донбассе в дальнейшем не возникнет. Надеюсь, что все необходимые приказы будут разработаны и утверждены быстрее. Ведь это - дело государственной важности, потому что реинтеграция Донбасса - это не только возвращение территорий, но и возвращения в украинскую орбиту изувеченных российской пропагандой душ и сердец местных жителей ", - уверена политик.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль поделилась архивным фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять