"Бандеровцы — это умалишенные маньяки". Глава "Оппоблока" в Одесском облсовете цитирует Геббельса

Глава фракции "Оппозиционного блока" в Одесском облсовете Вадим Шкаровский процитировал высказывание одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера — Пауля Йозефа Геббельса.

Соответствующее фото с цитатой Геббельса Шкаровский разместил в своем Facebook.

"Бандеровцы — это умалишенные маньяки или, другими словами, озверевший скот. Но именно такие нам нужны в данный период времени, чтобы уничтожить непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены, так как зверям не место среди людей", — гласит цитата Геббельса, которая понравилась Шкаровскому.

Напомним, ранее в польском Кракове появились антиукраинские плакаты с призывом "Уничтожай бандеровцев".