"За Бабченко рады, конечно, но…": МИД Литвы и ФРГ потребовали объяснений из-за инсценировки СБУ

Накануне визита в Киев глава МИД Германии Хайко Маас призвал Украину прояснить ситуацию с "убийством" журналиста Аркадия Бабченко.

"Это дело вызывает множество вопросов, связанных с доверием", — цитирует Мааса Deutsche Welle.

Немецкий дипломат выразил надежду, что в Киеве получит информацию о случившемся.

"Что касается Бабченко, то мы рады, что он жив", — добавил он.

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Кроме того, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понял ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко. "Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", — цитирует дипломата Delfi.

По его словам, во всей этой истории единственным положительным моментом является то, что журналист жив.

Напомним, западные СМИ в унисон раскритиковали спецоперацию СБУ по "воскрешению" Аркадия Бабченко. Там считают, что это сильно дискредитирует украинскую власть и СМИ в глазах самых украинцев и мира, а также сыграет на руку Кремлю.

Как сообщалось, организатором "покушения на журналиста Аркадия Бабченко в СБУ назвали "Гражданина "Г.", который нашел заказчиков среди бойцов АТО. Сегодня из сообщения Шевченковского районного суда Киева стало известно, что предполагаемого организатора зовут Борис Львович Герман.

Напомним, ранее экс-чиновник Пентагона сказал, как властям Украины "аукнется" спецоперация "Бабченко".

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