Рабинович назвал свой рецепт решения судебной проблемы в Украине

2 июня 2018, 11:49

Сейчас у власти одна из самых сложных задач за всю историю ее существования, считает политик.

Вадим Рабинович.

Честный суд – это основа развития бизнеса в Украине, но для того, чтобы наш суд стал действительно честным, надо по примеру Запада сделать выборными судей "сверху донизу".

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112 Украина".

"Мы предлагали, предлагаем и будем предлагать простое решение судейской вакханалии в Украине. Каждый человек, который живет в нашей стране и сталкивался с судебной системой, никогда уже не идет туда за справедливостью – он ищет другие ходы, лазейки и подходы, понимая, что заранее все обречено. Так жить страна не может. Честный суд – это основа развития бизнеса, в том числе. Потому что если бизнес не может защитить себя в суде при честной сделке, что у нас и происходит обычно, если можно прийти и дать судье лишние 100 долларов, то страна погибнет по-любому. Нужно перейти к той системе, которая опять же у Запада. Давайте сделаем выборность судей сверху донизу. Каждое село, каждый город знает прекрасно своих людей, которые могут нормально работать. Этим выборным судьям будет помогать работать профессиональный юрист", – предложил политик.

Комментируя тему создания Антикоррупционного суда в Украине, парламентарий отметил, что поддерживает эту инициативу, поскольку еще одна преграда для коррупции нам не помешает.

"Я лично буду голосовать за Антикоррупционный суд. Считаю, что этот суд ничего особо не решит, но все же буду голосовать, потому что еще одна преграда для коррупции нам не помешает. Но надо копнуть чуть-чуть глубже и препарировать, как говорят, проблему. Давайте разберемся. Первое. Судьи этого суда – это что, какие-то новые люди, которые родятся или их вырастят в инкубаторе? Нет. Их наберут из тех же самых судей, а цену всем этим судьям вы знаете. Чем будет отличаться Антикоррупционный суд? Он будет напрямую разрешать НАБУ всех арестовывать. И мы должны поверить, что это будет честно. Но Бог с ним, сейчас такая ситуация с коррупцией в стране, что уже дадим им это право пока. Но мы ведь знаем, чем это все закончится – ничего он и никогда не решит", – убежден нардеп.

Кроме того, лидер партии "За життя" напомнил, что законопроект об Антикоррупционном суде поставил нынешних депутатов перед очень сложным выбором: поддержать его и забыть о спокойном сне или не поддержать и ожидать финансовых и других проблем.

"Я повторюсь. Сейчас у власти одна из самых сложных задач за всю историю ее существования. Сейчас им надо выбрать: либо поддержать Антикоррупционный суд – и ночами не спать, или не поддержать – и начнутся финансовые и другие проблемы. Я даже не знаю, что им посоветовать в этой ситуации. Они сами довели страну до такого критического состояния, так что пусть теперь сами выбираются", – подытожил Вадим Рабинович.

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