Генерал-разведчик предупредил: в Азовском регионе РФ создает плацдарм для операции против Украины

5 июня 2018, 05:31

РФ устанавливает контроль над Азовским морем и украинским судоходством в нем.

Российская береговая охрана

Своими агрессивными действиями в Азовском регионе Россия планомерно создает проблемы для украинского судоходства, что негативно сказывается и на экономике Украины, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его мнению, РФ устанавливает контроль над Азовским морем и украинским судоходством в нем, а Украина при этом теряет часть своего суверенитета.

Маломуж подчеркнул, что Россия сегодня получила возможность формирования в акватории Азовского моря своих военно-морских частей, которые, проводя военные маневры, будут оказывать на Украину давление и в плане безопасности. А в перспективе, если рассматривать разные театры боевых действий, этот фактор позволит России с этих позиций проводить активные локальные, а при необходимости и масштабные военные операции с использованием военно-морских сил РФ в регионе.

"Благодаря своим действиям в Азовском море Россия получает доминирование в регионе, ежедневный экономический контроль над всеми отраслями украинского производства, которые так или иначе связаны с судоходством (металлургия, руда, зерно и т.д.). Плюс — РФ теперь сможет контролировать этот регион с помощью военно-морского флота и военно-воздушных сил, а в дальнейшем может стать еще и плацдармом для возможного развертывания операций против Украины", - отметил эксперт.

Несмотря на то, что Россия не готовит широкомасштабных операций против Украины с моря, как и попытку пробить сухопутный коридор в Крым, но провокации и экономическое давление на Украину может быть и будет, считает эксперт.

Он добавил, что Украина неадекватно и недостаточно реагирует на угрозы, которые создает для нее Россия в Азовском море. Ведь все действия России — от аннексии Крыма, строительства моста и до ограничения украинского судоходства и задержания наших судов — являются нарушением международных норм и противоречат международному и международно-морскому праву.

"Главное — суды, именно они должны дать юридическую оценку действиям России, принять окончательное решение, а не озвучивать призывы, осуждения или высказывать обеспокоенность. Тогда бы Украина руководствовалась конкретными решениями суда, которые были бы обязательны для выполнения для всех, включая РФ. Это важный инструмент, но он пока что не задействован Украиной полнокровно", — резюмировал Маломуж.

Напомним, ранее эксперт объяснил важность Азовского моря для России.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина Азовское море Николай Маломуж
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять