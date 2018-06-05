Генерал-разведчик предупредил: в Азовском регионе РФ создает плацдарм для операции против Украины

Своими агрессивными действиями в Азовском регионе Россия планомерно создает проблемы для украинского судоходства, что негативно сказывается и на экономике Украины, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его мнению, РФ устанавливает контроль над Азовским морем и украинским судоходством в нем, а Украина при этом теряет часть своего суверенитета.

Маломуж подчеркнул, что Россия сегодня получила возможность формирования в акватории Азовского моря своих военно-морских частей, которые, проводя военные маневры, будут оказывать на Украину давление и в плане безопасности. А в перспективе, если рассматривать разные театры боевых действий, этот фактор позволит России с этих позиций проводить активные локальные, а при необходимости и масштабные военные операции с использованием военно-морских сил РФ в регионе.

"Благодаря своим действиям в Азовском море Россия получает доминирование в регионе, ежедневный экономический контроль над всеми отраслями украинского производства, которые так или иначе связаны с судоходством (металлургия, руда, зерно и т.д.). Плюс — РФ теперь сможет контролировать этот регион с помощью военно-морского флота и военно-воздушных сил, а в дальнейшем может стать еще и плацдармом для возможного развертывания операций против Украины", - отметил эксперт.

Несмотря на то, что Россия не готовит широкомасштабных операций против Украины с моря, как и попытку пробить сухопутный коридор в Крым, но провокации и экономическое давление на Украину может быть и будет, считает эксперт.

Он добавил, что Украина неадекватно и недостаточно реагирует на угрозы, которые создает для нее Россия в Азовском море. Ведь все действия России — от аннексии Крыма, строительства моста и до ограничения украинского судоходства и задержания наших судов — являются нарушением международных норм и противоречат международному и международно-морскому праву.

"Главное — суды, именно они должны дать юридическую оценку действиям России, принять окончательное решение, а не озвучивать призывы, осуждения или высказывать обеспокоенность. Тогда бы Украина руководствовалась конкретными решениями суда, которые были бы обязательны для выполнения для всех, включая РФ. Это важный инструмент, но он пока что не задействован Украиной полнокровно", — резюмировал Маломуж.

Напомним, ранее эксперт объяснил важность Азовского моря для России.