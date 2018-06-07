Яценюк и принятии закона об Антикоррупционном суде: "Украина уверенно идет вперед"

Лидер Народного фронта Арсения Яценюк прокомментировал принятие Верховной Радой закона о о создании Высшего антикоррупционного суда.

"Высший антикоррупционный суд в Украине будет. Это еще один шаг небывалой антикоррупционной реформы, которую мы начали сразу после Революции Достоинства", - написал на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после принятия в парламенте 7 июня закона о создании Высшего антикоррупционного суда.

"Украина уверенно идет вперед. Мы реформируем страну и одновременно защищаемся от врага, защищаем всю Европу". "Это беспрецедентные вызовы, но и высокие цели. Украинцы должны гордиться собой", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". "За" проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226. Против - 25 голосов. Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии было одним из условий сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов.