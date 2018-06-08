МВФ отреагировал на отставку министра Данилюка

В Международном валютном фонде подчеркнули важность для Украины сохранить ведущую роль Министерства финансов в формировании фискальной политики в связи с отставкой главы ведомства Александра Данилюка.

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передает "Укринформ".

"Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов Украины", - заявил Райс, отметив, что ведомство должно сохранить свою ведущую и решающую роль в фискальной политике.

Райс также напомнил, что Александр Данилюк как министр финансов Украины принимал непосредственное участие в переговорах с Международным валютным фондом и был "непоколебимым сторонником реформ".

В среду, 6 июня, премьер-министр украины Владимир Гройсман подписалпредставление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

По словам Гройсмана, "после спровоцированного Данилюком конфликта" на заседании Кабмина тот "позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности". Премьер-министр заявил, что Данилюк распространял искаженную информацию среди международных партнеров Украины перед важными для Киева переговорами и ЕС, что "могло поставить под угрозу их результаты". Речь идет о письме Данилюка G7, в котором глава Минфина обвинил премьера блокировании назначения его заместителя, а ближайшие соратники президента - Игорь Кононенко и Нина Южанина - навязывают ему "своих людей".



Сам Данилюк накануне заявил, что его поставили перед выбором - уйти с этой должности или стать соучастником политической коррупции. "В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе - "гречка". Сегодня кульминационный момент. Я поставлен перед выбором - уйти или стать соучастником", - написал он в Facebook, отметив, что "страной не торгует".

Напомним, 23 мая, во время обсуждения кадровых вопросов на закрытом заседании правительства между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка. Данилюк якобы "в ультимативной форме" потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано, а Гройсман ответил, что не будет этого делать. На это Данилюк пригрозил собственной отставкой.