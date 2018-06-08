СМИ узнали о просьбе Путина встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Путин озвучил свою просьбу во время официального визита в Вену.

В свою очередь, Курц якобы пообещал российскому президенту обратиться к Трампу с предложением организовать встречу этим летом.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы просил Вашингтон о встрече с президентом США Дональдом Трампом "на коленях".

"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", - сказал Джулиани.