Порошенко похвастался своими успехами в статье для The Washington Post

Президент Петр Порошенко написал статью для авторитетного американского издания The Washington Post, в котором рассказал, что его главной целью на посту главы государства является победа над коррупцией.

Свою статью Порошенко начал с перечисления своих успехов: прежде всего он упомянул работу по созданию специального антикоррупционного суда, которая, по его мнению, "перевернет игру".

"Это был не первый шаг по пути строительства европейского государства, где все равны перед законом, и не станет последним. Но я верю, что этот шаг демонстрирует, что наше путешествие к демократии сегодня невозможно повернуть назад", - написал Порошенко.

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Глава государства также орушился с критикой на своих критиков, которые за своей риторикой о борьбе с коррупцией прячут отсутствие интереса в борьбе с ней. "Они - члены бывшей "Партии Регионов" Виктора Януковича, и олигархи, выступающие против реформ. В конечном итоге олигархи, живущие в своих шикарных поместьях Западной Европы, будут первыми, кому придется предстать перед АКСУ", - заявил Порошенко.

Среди своих успехов он также упомянул внедрение системы ProZorro, возвращение в бюджет 1,5 млрд, драмматической очищение банковского сектора, включая национализацию "Приватбанка", а также безвиз со странами шенгенской зоны.

Стоит отметить, что после принятия закона об Антикоррупционном суде выяснилось о том, что в него добавили положение, по которому все апелляции по делам НАБУ, уже рассматривающиеся в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не во вновь созданном Антикоррупционном суде. Данная правка не была зачитана в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

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