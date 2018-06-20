Украинская журналистка показала, как Порошенко работал "порохоботом" в соцсетях

Журналистка Кристина Бондаренко, генеральный продюссер крымско-татарского телеканала ATR показала, как президент Петр Порошенко под псевдонимом Peter Lions писал комментарии под нелицеприятными по отношению к нему постами.

"Говорят, президент регулярно читал фб под аватаркой Питера Пена и под ником Peter Lions. Оказалось, что я с ним в друзьях. А Сергей Гришин прислал скрин его коммента под одним из моих постов. Блин. Знала бы раньше, принимала бы заказы на сообщение президенту в личку)))", - написала Бондаренко, приложив к посту скриншоты.

Один из таких комментариев Peter Lions оставил под записью журналистки, которая критиковала пресс-конференцию Петра Порошенко, которая состоялась в конце 2014 года.

"Пофиг, что президент менторски поучал журналистов, не ответил по сути на много вопросов, не озвучил никаких новых посылов для народа да еще и сказал, что в АТО у нас за время перемирия нет погибших.

Ну, зато в отличие от Януковича вопросы были не комплиментарными, чо...", - написала Бондаренко.

В ответ предположительно Порошенко написал, что журналистку "колбасит".

"Христя, Вы ещё недавно были со Стецём и Президентом одной командой. Что же Вас так колбасит? Перебор (((", - оставил комментарий Peter Lions.

Ранее Александр Дубинский заявил, что ему удалось отыскать подлинную страницу Петра Порошенко в Facebook. Журналист утверждает, что Порошенко ведет страницу в соцсети под никнеймом Peter Lions (Петр Лев). "На протяжении 4,5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена", - сообщил он.

После деанонимизации Порошенко Дубинский также раскрыл страницы членов семьи, а также представителей ближайшего окружения главы государства, - все они скрываются в соцсети под вымышлеными именами.

Позже в сети начали появляться посты с закрытой Facebook-страницы Порошенко.