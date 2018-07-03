"Народный фронт" возмущен отказом нардепов рассмотреть закон о криминализации контрабанды и требует его принятия

Фракция "Народного фронта" выражает возмущение тем, что Верховная Рада Украины не включила в повестку дня проект закона об установлении уголовной ответственности за контрабанду.

Из года в год растет количество правонарушений таможенных правил. На это указывает официальная статистика. В связи с этим министр Арсен Аваков вышел с инициативой вернуть уголовную ответственность за контрабанду. МВД рассчитывает, что за счет прекращения контрабандных схем в бюджет будет поступать дополнительных 70-100 млрд гривен, а это примерно 4 млрд долларов. Речь идет о сумме, равной почти половине расходов на оборону и безопасность в госбюджете этого года, сообщает пресс-служба НФ.



Сегодня парламентарии, которые не поддержали эту инициативу Кабинета Министров и министра внутренних дел, выступили покровителями контрабандных картелей. Это недопустимо, когда вся страна должна работать над развитием сектора обороны, должна направлять ресурсы на развитие инфраструктуры и экономики, работать над повышением зарплат и пенсий, а в это время огромные средства вымываются из Государственного бюджета, отметили в партии.

"Народный фронт" будет настаивать на принятии этого закона. Мы призываем лидеров политических фракций, которые бойкотировали это голосование, предоставить публичные объяснения и поддержать введение уголовной ответственности за контрабанду при повторном рассмотрении этого вопроса в Верховной Раде", - говорится в заявлении.

Ранее лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк потребовал закрепить курс Украины на членство в ЕС и НАТО в Конституции.