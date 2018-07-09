Порошенко попросил Польшу переоценить отношение к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в Польше пересмотрят положения закона об Институте национальной памяти в части, касающейся оценки украинцев.

"Мы поддерживаем инициативу пересмотра известных изменений в польское законодательство об Институте национальной памяти и рассчитываем, что будет пересмотрено также положение, которое касается оценки украинцев", - цитирует Порошенко "Интерфакс Украина".

Ранее польский посол в Украине Ян Пекло заявил, что если с немецким народом Польше после Второй мировой войны удалось найти взаимопонимание и примирение, то с Украиной еще только предстоит это сделать.

"Если после трагедии Второй мировой войны удалось достичь польско-немецкого примирения, то и нам тоже должно удаться", - сказал он, выступая с речью в селе Кисилин Волынской области.

Согласно данным опроса, проведенного в Польше Центром исследования общественного мнения CBOS, 47 процентов поляков считают украинско-польские отношения плохими, возлагая ответственность на Украину.

Напомним, с 1 марта в Польше официально вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Согласно закону, органы правосудия Польши смогут привлекать к уголовной ответственности с перспективой заключения до трех лет, в том числе и тех, кто будет отрицать преступления "украинских националистов" против граждан Польши.