После ЧМ-2018 не стоит ждать обострения Путиным в Украине по двум причинам — эксперт

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что после окончания Чемпионата мира по футболу 2018 не стоит ждать военной эскалации ситуации президентом РФ Владимиром Путиным в Украине по двум причинам.

Во-первых, глава России знает, что это ему дорого обойдется, да и украинская армия сейчас сильнее, чем четыре года назад, приводит слова эксперта "Новое Время".

"Вдобавок страна обладает теперь современным оружием, включая противотанковые ракеты. И ясно, что в случае военной эскалации Запад введет гораздо более серьезные санкции, чем сегодня", — отметил публицист.

По его словам, во-вторых, "сейчас цель Москвы — не эскалация ради эскалации, а контроль над всей Украиной: дезорганизация, хаос". "Есть все признаки того, что Москва делает ставку не на военную эскалацию, а на использование всех методов гибридной войны в течение избирательной кампании в Украине, которая уже фактически началась (в 2019-м в стране запланированы президентские выборы — Ред.)", — добавил политолог.

"Это и поддержка явных и неявных прокремлевских кандидатов, и техническое вмешательство, и провокации, включая террористические акции — все что угодно", — предупредил он.

"Понимаю, почему сейчас все чаще говорят о риске эскалации в Украине после окончания футбольного мундиаля. На ум сразу приходит Олимпиада в Сочи в 2014 году. Я к слову вспоминаю и 2008-й, когда после и даже во время Игр в Пекине произошло нападение РФ на Грузию. Тем не менее, в ближайшее время, полагаю, не стоит ждать военной эскалации Путина в Украине", — полагает эксперт.

Ранее Андрей Пионтковский выразил мнение, что Кремль взял курс на фактическую интеграцию захваченной части Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — в состав России.