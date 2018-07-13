Владельцы "евроблях" решили засудить Кабмин

Владельцы машин с иностранной регистрацией – так называемые авто на "евробляхах", – которые 11 июля объявили начало бессрочных протестов в центре Киева, подали в суд иск против Кабмина.

"В суд поступил иск от всеукраинской организации "Авто Евро Сила" к Кабинету министров Украины относительно постановления правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля", — сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Таким образом, владельцы "евроблях" решили через суд доказать, что постановление "О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей" является незаконным.

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Сейчас решается вопрос, будет ли открыто производство по этому делу.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.

Как ранее сообщалось, внедорожник нардепа Павла Пинзеника сбил под Радой протестующего. Позже политик заявил, что участник акции протеста сам бросился под его автомобиль.

А сын Порошенко убежал от протестующих владельцев "евроблях". Демонстранты попытались догнать наследника главы государства.