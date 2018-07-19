Силовики с автоматами ворвались в офис КПУ в Киеве

Вооруженные автоматами правоохранители ворвались в офис центрального комитета Компартии Украины в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что "силовики представились киберполицией, а у некоторых из них были автоматы".

"Пока ожидаем адвокатов, но мне непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела", - заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

В комментарии РБК-Украина сообщила глава пресс-службы Департамента киберполиции Юлия Квитко заявила, что подробности обысков в офисе Компартии будут объявлены после завершения следственных действий.

"На данный момент продолжаются следственные действия. Обыски на данный момент еще проходят. Более подробно мы сможем сообщить после завершения следственных действий", - сообщила она.

По словам представителей Компартии, правоохранители пришли в офис с постановлением о закрытии сайта организации за размещение фото первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

"В ходе обысков полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте kpu.ua. По результатам проведения следственных действий изымается компьютерная техника и съемные носители информации, которые будут направлены на экспертизу", - сообщил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

В мае этого года СБУ сообщила, что провела обыски у руководства Компартии по уголовному делу о захвате государственной власти и государственной измене, изъята запрещенная коммунистическая символика, которую коммунисты якобы планировали использовать 9 мая для дестабилизации ситуации в стране. Партия заявила, что изъятая символика была подброшена и им не принадлежит.

Также обыски прошли в офисе Компартии Украины в Киеве и у лидера украинских коммунистов Петра Симоненко. Позже в СБУ заявили, что в ходе обысков у Симоненко нашли предметы, похожие на пистолет с глушителем и 120 патронов к нему.

