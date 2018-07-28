Эксперт объяснил, как Путин угодил в собственную ловушку

28 июля 2018, 05:40

По мнению Рабиновича, Путин совершил ошибку, "сделав ставку" на Трампа.

Слава Рабинович

Российский финансист и блогер Слава Рабинович прокомментировал выпущенную накануне Госдепом США "Крымскую декларацию", в которой утверждается о вечном непризнании Вашингтоном аннексии Крыма Россией.

"Во-первых, декларация Государственного департамента США о непризнании аннексии Крыма опоздала года на четыре с лишним, скажем для начала. Во-вторых, Путин и его ОПГ представляются мне совершеннейшими тупыми имбецилами. Все, что они делают - это абсолютно медицинский, химически чистый идиотизм. Например, Путин отдал приказ вмешаться в американские выборы, чтобы помочь избраться Трампу, которого он уже имел как агента и рассчитывал, что Трамп будет таковым дальше", - сказал Рабинович в интервью "Апострофу".

По мнению публициста, Путин совершил ошибку, "сделав ставку" на Трампа, так как тот не может снять санкции с России без согласия Конгресса.

"Трамп имел задание и проявлял признаки намерения отменить санкции. Американская государственная машина этого не разрешила, не допустила разрушения американских государственных институтов. Более того, она усугубила ситуацию для Путина, потому что американский президент не может отменить санкции без разрешения Конгресса. Более того, Трамп был вынужден подписать этот закон, потому что прекрасно понимал, что его президентское вето будет легко преодолено в Конгрессе", - считает Рабинович.

Несмотря на выпущенный Госдепом документ, Рабинович сомневается, что аннексированный Крым будет освобожден при жизни российского президента.

"Это был исторический документ, подтверждающий позицию, которая не менялась на протяжении десятилетий, пока эти страны не обрели независимость. Думаю, что освобождение Крыма от российской оккупации не заставит себя ждать долгие-долгие десятилетия, как это было при Советском Союзе. Но при Путине и путинизме освобождение Крыма маловероятно, фактически невозможно. Я считаю, что это важный документ в понимании того, что Крым будет освобожден, но недостаточный, чтобы это произошло при Путине и, скорее всего, во время его жизни", - подытожил он.

Ранее Госдеп США выпустил "Крымскую декларацию", в которой заявляется о вечном непризнании США аннексии Крыма Россией.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", - сказано в декларации, подпись на которой поставил государственный секретарь США Майк Помпео.

В посольстве России в США заподозрили, что Вашингтон "живет в иной реальности"

"С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", - заявили в российской дипмиссии.

Глава МИД Украины заявил, что после принятой "Крымской декларации" американской стороне необходимо укрепить усилия для давления на Россию с целью достичь освобождения полуострова.

"После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" - написал Климкин в Twitter.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина США Крым Дональд Трамп Владимир Путин Слава Рабинович
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсиром молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять