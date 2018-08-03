"15 миллионов не простят": историк рассказал о новой ошибке Кремля

3 августа 2018, 05:54

В Кремле даже не пытаются оспорить обвинений против Кочаряна.

Андрей Зубов

Вмешиваясь в дело против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, Москва допускает ошибку, поскольку настраивает таким образом Ереван против себя.

Такое мнение выразил историк Андрей Зубов в блоге на "Обозревателе".

"Когда 20 июля российские солдаты с базы в Гюмри устроили стрельбу и взрывы холостыми патронами на улицах села Паник, многие подумали, что это "пьяная случайность". Я так не думал. Сын военного, я знаю, что такие акции устрашения бывают только по приказу. Это - своеобразная "политика канонерок" в XXI веке. Теперь ясно - я был прав: не прошло и двух недель и раздался властный окрик г-на Лаврова из Смоленской высотки", - пишет Зубов.

При этом, отмечает историк, в Кремле даже не пытаются оспорить обвинений против Кочаряна в убийстве и изувеченье армянских граждан 1 марта 2008 года.

"И вновь ошибка российской власти. Я знаю душу армянского народа - такой окрик, да еще в отношении Кочаряна, которого ненавидит почти вся Армения, вызовет не дрожь в коленях армян, а прилив ненависти к путинскому режиму, которому старается служить г-н Лавров. И эта ненависть разольется не только по маленькой Армении, но и по всему миру. 15 миллионов армян рассеяния не простят такого хамского отношения к своей исторической родине и к премьеру Пашиняну", - подытожил Зубов.

Ранее сообщалось, что Москва возмутилась, что новые армянские власти преследуют бывшее руководство страны. В частности, в Кремле пришли в ярость из-за ареста генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В РФ сочли это "ударом по имиджу военного блока", из-за чего поставки Армении оружия на $ 100 млн оказались под вопросом.

В свою очередь, армянский МИД заявил, что происходящее внутри государства не имеет отношения к внешней политике.

Хачатурова обвинили в организации массовых беспорядков 1-2 марта 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.

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Россия Армения Сергей Лавров Андрей Зубов Роберт Кочарян
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