Фракции Верховной Рады выступают против увольнения судей КСУ – журналист

Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному производству" может быть отозван.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идут совещания по вопросу голосования за законопроект, предусматривающий переформатирование Конституционного суда. Не исключено, что документ в итоге будет отозван.
Как сообщил украинский журналист и телеведущий Макс Назаров в своем Telegram-канале, в президентской канцелярии идут совещания по вопросу проекта закона о судьях КСУ, включая переговоры с главами фракций.
По его словам, все фракции Рады против такого решения, причем половина фракции Слуга народа также не поддерживает инициативу. Законопроект может быть отозван.
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"Напомню, все фракции против, и добрая половина слуг с ними. Пока остаётся высокая вероятность, что проект отзовут", - подчеркнул Назаров.
Позиция властей по резонансному решению КСУ
- Конституционный суд во вторник, 27 октября, вынес решение о неконституционности статьи 466-1, предусматривающей уголовное наказание за недостоверное декларирование для госслужащих.
- По решению суда НАПК вынуждено было закрыть доступ к электронным декларациям чиновников. Суд лишил агентство права осуществлять мониторинг данных документов.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября собрал срочное заседание СНБО, на основании которого было принято решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций.
- Позже украинский гарант внес в Раду законопроект, предусматривающий увольнение судей Конституционного суда Украины.
- В КСУ утверждают, что скандальная статья 466-1 является неконституционной, так как некоторые ее нормы юридически не определены. Это привело к массовому закрытию уголовных дел против подозреваемых в коррупции лиц.