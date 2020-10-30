Фракции Верховной Рады выступают против увольнения судей КСУ – журналист

Инициатором законопроекта об увольнении судей выступил президент Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идут совещания по вопросу голосования за законопроект, предусматривающий переформатирование Конституционного суда. Не исключено, что документ в итоге будет отозван.

Как сообщил украинский журналист и телеведущий Макс Назаров в своем Telegram-канале, в президентской канцелярии идут совещания по вопросу проекта закона о судьях КСУ, включая переговоры с главами фракций.

По его словам, все фракции Рады против такого решения, причем половина фракции Слуга народа также не поддерживает инициативу. Законопроект может быть отозван.

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"Напомню, все фракции против, и добрая половина слуг с ними. Пока остаётся высокая вероятность, что проект отзовут", - подчеркнул Назаров.

Позиция властей по резонансному решению КСУ