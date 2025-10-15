Укр
Импичмент Трампа и Украина: Фесенко назвал главные риски для Киева

Анна Ярославская
15 октября 2025, 09:22
Теоретически Трамп может использовать вопрос поставок оружия как рычаг давления.
Трамп, Зеленский
Украина должна держаться подальше от американских разборок Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы:

  • Трамп ведет внутренние разборки со своими американскими оппонентами
  • Украине важно сохранять нейтралитет
  • Существует риск, что Киев втянут во внутриполитическую борьбу США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расследовать свой импичмент, связанный с обвинениями в давлении на президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Прямых негативных последствий для Киева пока нет, но угроза втягивания Украины во внутренние американские "разборки" - вполне реальна. Об этом в комментарии Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт объяснил, что заявление Трампа - это, скорее, его разборки с его американскими оппонентами, поскольку у него накопилось много врагов за годы политической деятельности.

"Для Украины прямых последствий от этой ситуации не будет, поскольку украинская тема тогда была лишь поводом для обвинений против Трампа (…) Впрочем, потенциальные риски все-таки остаются. В частности, Украину могут попытаться втянуть во внутриамериканскую борьбу", - предположил Фесенко и подчеркнул, что Киеву важно избежать втягивания во внутриполитическую борьбу в США.

"Мы не можем стать на сторону ни демократов, ни республиканцев, Трампа или его оппонентов. Как и раньше, Украина должна придерживаться нейтральной позиции. Но мы видим, что Трамп - очень чувствительный человек. Если он воспримет, что Украина не хочет ему помочь, это может создать дополнительные риски, особенно в контексте переговорного процесса с Россией. Сама по себе эта тема для нас проблемная, и нам стоит максимально дистанцироваться от нее", - сказал Фесенко.

В то же время Трамп теоретически может использовать против Украину тему поставок оружия. Впрочем, аналитик считает, что до этого не дойдет и президент США не будет создавать давление в этом вопросе или блокировать поставки.

Трамп призвал расследовать процедуру его импичмента в 2019 году

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп призвал соответствующие органы власти, включая Конгресс, возобновить расследование процедуры импичмента, инициированной против него осенью 2019 года.

"Афера с "украинским импичментом" (меня!) была гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также обвинил конгрессмена Адама Шиффа, который в 2019 году был заместителем председателя Комитета по разведке Палаты представителей, в нечестности и коррупции. Трамп утверждает, что во время импичмента было нарушено "так много законов и процедур".

Первый импичмент Дональда Трампа

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

После скандала, который возник вокруг телефонного разговора, Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

"На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - сказал Зеленский журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Трамп был оправдан по обеим статьям.

Визит Зеленского в США - последние новости

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее сам Зеленский заявил, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с президентом Трампом.

"Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию", - пишет издание.

Источник Axios пояснил, что "есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону".

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

20:13

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

20:02

Две недели украинской истории просто исчезли - историк объяснил, что произошлоВидео

19:55

"Ловушка, которую не ожидали" — военный раскрыл роковой просчет врага

19:33

Школьник поймал рыбу гигантского размера и удивил Сеть: кадры рекордного улова

19:25

"Мне уже тяжело": Киркоров признался, почему отказывается от длительных гастролей

19:24

Вместо Труханова: Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в ОдессеВидео

19:10

Потери оккупантов на фронте резко взлетели: причинамнение

19:07

Лишение гражданства мэра Одессы Труханова: в СБУ раскрыли новые детали

18:49

"Природный порошок" для грядок: как сделать землю рыхлой без перекопки

18:37

Похожий на букет кружев: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото

