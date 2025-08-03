Морские учения Китая и РФ после слов Трампа: что на самом деле означают эти маневры

Россия и Китай начали масштабные совместные учения в Японском море с привлечением эсминцев, подводных лодок и спасательного судна.

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Задействовали корабли и субмарины для укрепления координации между флотами и демонстрации военного взаимодействия / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Связаны ли маневры с реакцией на США

Как эти учения влияют на геополитическую ситуацию

Россия и Китай начали совместные военно-морские у чения в акватории Японского моря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота РФ.

Отмечается, что учения стартовали всего через два дня после того, как президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок в "соответствующих регионах" в ответ на заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева. В то же время, по данным агентства, маневры были запланированы ранее.

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"Однако они были запланированы задолго до действий Трампа", - пишет агентство.

Детали учений и техника

В рамках учений российский большой противолодочный корабль и два китайских эсминца совершили совместное прохождение по маршруту. К маневрам привлечены дизель-электрические подводные лодки обеих стран, а также китайское спасательное судно для поддержки подводных лодок.

Учения продлятся до вторника. В программе - совместные артиллерийские стрельбы, отработка противодействия подводным лодкам и вражеской авиации, а также проведение поисково-спасательных операций в море.

Стратегическое партнерство России и Китая

Reuters напоминает, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Москва и Пекин подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений". С тех пор страны регулярно проводят совместные военные маневры для улучшения координации между своими армиями. такие учения, по оценке агентства, имеют целью сдерживания геополитических оппонентов.

Позиция США и роль Китая

Александр Хара, дипломат и директор Центра оборонных стратегий, в интервью Главреду высказал мнение о позиции США и Китая в контексте российско-украинского конфликта. По его словам, Соединенные Штаты не будут ставить Китаю никаких ультиматумов и не будут заставлять Пекин оказывать давление на Москву.

Хара объясняет это взаимной зависимостью между США и Китаем, из-за которой Пекин нельзя игнорировать в мировой политике. Кроме того, Китай не заинтересован в том, чтобы помогать Западу в победе над Россией. Наоборот, для Китая выгоднее видеть Россию ослабленной, но не уничтоженной.

Эксперт также отмечает, что Китай рассматривает Украину как инструмент Запада, тогда как Россию воспринимает как партнера, отстаивающего собственные национальные интересы.

Заявления Китая относительно войны в Украине - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Китай обиделся на действия Украины - требуют "немедленно исправить ошибку". Пекин возмущен санкциями против китайских компаний.

Кроме того,

Соединенные Штаты Америки не будут ставить никаких условий Китаю и не будут заставлять КНР давить на Россию. Во-первых, существует взаимная зависимость - Китай нельзя просто игнорировать.

Во-вторых, Китай не заинтересован помогать Западу побеждать Россию. Наоборот, Китаю выгодно, когда страна-агрессор Россия ослаблена.

Напомним, The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну. Китай уже поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут иметь гражданское применение, но также важны для военной машины Путина.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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